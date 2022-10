Ravezzani: “Inzaghi aveva perso la squadra. Poi una mossa interessante che ha dato la svolta”

"Le gerarchie del campionato stanno cambiando, con il Napoli che secondo me ora è al livello dell'Inter. I nerazzurri per me hanno ancora qualcosa in più, semmai è stato anomalo l'avvio di campionato dell'Inter stessa. Inzaghi a un certo punto aveva un po' perso la squadra e ciò è stato confermato dalle scelte in porta: l'alternanza Handanovic-Onana dava l'idea delle difficoltà di Inzaghi. La mossa più interessante di Inzaghi è stata puntare su Calhanoglu davanti alla difesa. Lui rientra nella categoria dei centrocampisti che, per qualità, rendono meglio davanti alla difesa. La sua capacità di verticalizzare, che manca un po' a Brozovic, forse è stato il punto di svolta dell'Inter. Prima di suonare le fanfare in casa Inter, però, bisogna attendere due test come Juventus e Atalanta, partite in trasferta che i nerazzurri non possono che vincere. Da queste due partite avremo la dimensione reale dell'Inter in Serie A".