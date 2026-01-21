fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Inter, c’è problema di qualità dell’attacco contro le grandi. Forse pretendere…”

Ravezzani: “Inter, c’è problema di qualità dell’attacco contro le grandi. Forse pretendere…”

Inter
Su X Fabio Ravezzani ha analizzato la prestazione della squadra nerazzurra uscita sconfitta dalla gara contro l'Arsenal
Gianni Pampinella
Contro l'Arsenal, l'Inter è incappata nella terza sconfitta consecutiva in Champions League dopo Atletico Madrid e Liverpool. Su X Fabio Ravezzani ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu.

"L’Inter perde la terza consecutiva in Champions. C’è un problema di qualità dell’attacco contro le grandi (Thuram in regressione). Sommer non ci mette mai una pezza. Forse pretendere un altro cammino scintillante in Champions è troppo. Pio incisivo, Barella giù, Susic ha classe".

