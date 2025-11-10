Ravezzani: “L’Inter gioca quasi all’inglese. 26 falli e 3 gialli? Errore tecnico, Sarri…”

"L’Inter di Chivu è diversa da Inzaghi. Pressa 20 metri più avanti e rischia maggiormente", dice Ravezzani

"L’Inter di Chivu è diversa da Inzaghi. Pressa 20 metri più avanti. Rischia maggiormente ed è costretta a commettere più falli (l’arbitro ha tollerato molto). Ma il gioco è più aggressivo, quasi inglese. Partita brillante, veloce. Vittoria meritata. Dimarco il migliore"

Ravezzani, poi, ha commentato le parole di Sarri nel post partita sull'arbitro: "Sarri si lamenta per la direzione di Manganiello e non ha tutti i torti. 26 falli con solo 3 ammonizioni sono un errore tecnico. Malgrado questo, la vittoria dell’Inter mi è sembrata limpida. La squadra a tratti è stata incontenibile"