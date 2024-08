Motta non ha convocato diversi giocatori in uscita per l'amichevole col Brest: il commento di Fabio Ravezzani

Matteo Pifferi Redattore 3 agosto - 17:15

Questa sera alle ore 21 la Juventus sfiderà in amichevole il Brest in quel di Pescara. Un altro test per la formazione di Thiago Motta in vista dell'esordio in campionato con il Como.