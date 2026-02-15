FC Inter 1908
Ravezzani: “Marotta dirigente eccellente e persona onesta. Chi ha cambiato idea…”

Inter
Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito del presidente nerazzurro
Daniele Vitiello
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto nuovamente su X per parlare dell'Inter e in particolare di Marotta, sgombrando il campo da fraintendimenti e speculazioni dopo quanto accaduto nella gara contro la Juventus. Queste le sue considerazioni:

"Ho sempre pensato che Marotta sia un dirigente eccellente e persona onesta. Lo pensavo quando era alla Juve e lo penso adesso all’Inter. Chi ha cambiato idea sono i tifosi beceri dei 2 club che lo accusano da avversario solo in base alle loro personali ossessioni".

