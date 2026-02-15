FC Inter 1908
Compagnoni su Bastoni: “Abbiamo amici in comune, mi dicono che…”

"Sarebbe bello e opportuno che nella prossima conferenza stampa ammetta l'errore", dice Compagnoni su Bastoni
Matteo Pifferi Redattore 

Maurizio Compagnoni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del rosso a Kalulu in Inter-Juventus:

"La Penna ha sbagliato ma dico, benedetto arbitro, puoi avere il dubbio, non puoi avere la certezza. L'ammonizione ci sta quando il fallo tattico ferma un'azione promettente, era a 70 metri dalla porta, dai fallo ma non il secondo giallo. Basta il calcio di punizione, è a 80 metri dalla porta della Juve!

Senza gettare la croce addosso a La Penna, quando ho visto la designazione, mi ha sorpreso vedere La Penna arbitro e Doveri quarto uomo. Ho un paio di conoscenze in comune con Bastoni, mi dicono che è un ottimo ragazzo e non lo dubito. Sarebbe bello e opportuno che nella prossima conferenza stampa ammetta l'errore. Tutti possiamo sbagliare, fondamentale è chiedere scusa"

