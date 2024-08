Tra le note più dolenti di questo Milan di inizio stagione c'è il rendimento di Rafa Leao. Il portoghese ha regalato al Parma il pallone che ha portato al 2-1, ma - ancora più grave - ha mostrato per tutta la gara l'indolenza che molti nell'ambiente rossonero non riescono più a perdonargli.

Del suo atteggiamento ha parlato anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Questo il pensiero condiviso su X: "Non è saggio per il Milan (dirigenti e allenatori) mettere mai in discussione Leao. Tutta la fiducia a prescindere degli ultimi 2 anni (prima Pioli lo toglieva spesso nella ripresa) lo hanno portato a essere sempre più molle in campo. Quasi non dovesse dimostrare più nulla".