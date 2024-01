Razzismo, Maignan all’attacco: “L’intero sistema è complice, anche l’Udinese”

Non si è ancora spento il clamore per quanto accaduto ieri in occasione di Udinese-Milan, con i vergognosi cori razzisti rivolti dal pubblico di casa nei confronti di Mike Maignan. Il portiere francese è passato al contrattacco, e su Instagram ha pubblicato una lunga lettera di sfogo: "Non è il giocatore che è stato attaccato. Questo è l'uomo. Lui è il padre della famiglia. Non è la prima volta che mi succede. E non sono il primo a cui succede questo. Abbiamo fatto annunci, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla.