Il Real Madrid si è lamentato per la fascia oraria, 18:30, scelta per la gara di oggi contro il Villarreal. I Blancos sono reduci dagli ottavi di Champions League contro l'Atletico di Madrid mercoledì. Secondo quanto riportano in Spagna, il club di Florentino Perez non giocherà un'altra partita della Liga che non rispetti il ​​periodo di riposo di 72 ore raccomandato dalla FIFA.