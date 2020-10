Nessun problema per il Real Madrid, che batte 4-1 lo Huesca e si porta momentaneamente in testa alla classifica. La formazione di Zidane si impone grazie alla doppietta di Benzema e alle reti di Hazard e Valverde, per gli ospiti gol della bandiera firmato Ferreiro. Messaggio chiaro per l’Inter, prossimo avversario in Champions League.