Real Sociedad, Odriozola: “Inter squadra più forte d’Italia, sarà una bella partita”

Alvaro Odriozola, difensore della Real Sociedad con un passato in Italia alla Fiorentina, ha presentato ai microfoni di Sky Sport la sfida in programma domani sera contro l'Inter: "Ora sono qua con la squadra del mio cuore, della mia città, è un sogno giocare la Champions League. Sono molto contento di stare qua, giocare una partita così bella contro un'Inter che in questo momento è la squadra più forte in Italia".