Il Napoli al completo sarebbe stato la squadra più forte del campionato, anche più dell’Inter? Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Francesco Repice, giornalista RAI, ha risposto così alla domanda:
Repice sicuro: "Senza infortuni, il Napoli avrebbe tenuto testa all'Inter. Il paradigma è…"
Repice sicuro: “Senza infortuni, il Napoli avrebbe tenuto testa all’Inter. Il paradigma è…”
"Non so chi avrebbe vinto, ma sicuramente sarebbe stata una lotta vera", commenta poi Francesco Repice sul Napoli
"È un gioco aritmetico impossibile da fare. Se non hai i fattori, come fai a risolvere l’operazione? Però è chiaro che con tutti gli uomini al massimo della condizione il Napoli avrebbe tenuto testa all’Inter. Non so chi avrebbe vinto, ma sicuramente sarebbe stata una lotta vera.
Il paradigma è quell’ora di gioco contro il Chelsea: per un’ora il Napoli li ha messi sotto, li ha frastornati. Poi però il Chelsea ha iniziato a cambiare uomini dalla panchina e Conte si è girato e non aveva le stesse alternative. È lì la differenza. Però per un’ora il Napoli ha giocato anche meglio del Chelsea. Quello è il paradigma: con tutti in piena efficienza il Napoli sarebbe stato lì a giocarsela fino alla fine"
