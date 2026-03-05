Il conduttore ha parlato su Skysport del derby e dello stile dei due allenatori: ecco cosa ha detto su quello nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 17:02)

Lo stile di Allegri e Chivu? Bonan, su Skysport, ha parlato dei due allenatori del derby: «Siamo di fronte a due uomini che quando si parla di stile, che appartiene anche all'aspetto dell'intimo delle persone e che non si percepisce bene, di Allegri credo sia molto più riflessivo di quanto si pensi. Le riflessioni sul calcio, sul modo di giocare e affrontare una squadra studiando gli avversari. Chivu dà l'impressione di essere riflessivo, sembra molto sensibile ma credo sia anche più disinibito di quello che si pena nell'affontare nella partita e che ci sia molta più creatività di quella percepita. Ha seguito il calcio di Inzaghi ma lo ha reso più coraggioso e ha aggiornato i principi», ha sottolineato il giornalista.

«Chivu che dà riposo all'Inter? Ha una sua logica. In questo momento la parola d'ordine è togliere la pressione addosso dal derby. Normale che si cerchi di prepararlo da parte di entrambi gli allenatori con una certa leggerezza e poi ci sono ovviamente le questioni tecniche da affrontare», ha aggiunto nel suo intervento su Sky.

«Calhanoglu? Quando è in forma gira l'Inter: è un giocatore eccelso e dà qualcosa in più anche in attacco. È un regista tra i più bravi ad alzarsi e a scendere qualora servisse. Il centrocampo ideale è quello con lui e Barella e Zielinski insieme», ha concluso il conduttore.

(Fonte: Sky)