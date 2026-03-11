Intervistato da Super News, Francesco Repice è tornato sul derby perso dall'Inter. Per il giornalista, nonostante la vittoria del Milan, il campionato non si è riaperto. "Non penso che con la vittoria nel derby il Milan abbia riaperto il discorso scudetto. D'accordo, mancano dieci partite e ci sono trenta punti in palio, ma l'Inter grazie all'organico di cui dispone è assolutamente in grado di gestire questo vantaggio".

"Nonostante la vittoria della squadra di Allegri non si è riaperto proprio nulla. Il capitolo scudetto è già chiuso dall'Inter. Poco spettacolo nel derby? La partita l'avrei potuta raccontare già due ore prima senza vederla. Sapevo come l'avrebbe messa Allegri e le difficoltà che avrebbe incontrato l'Inter. Il Milan aveva messo in conto di subire qualcosa ma anche di sfruttare il momento in cui i reparti si sarebbero allungati e così è stato con il gol decisivo di Estupinian. In ogni caso, anche questo secondo me è spettacolo".