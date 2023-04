Repubblica – Inter, l’esultanza di Lukaku risposta a ululati scimmieschi

Questo il focus: "L’innesco è stato il rigore (sciocco fallo di mano di Bremer) segnato da Lukaku all’ultimo secondo, che il belga ha festeggiato rivolgendosi con un saluto militare, già visto in nazionale, e il dito sulle labbra alla gradinata degli ultrà juventini («Muto! Muto!»), la quale poco prima gli aveva dedicato ululati scimmieschi. Lukaku s’è preso il secondo giallo (e altri buu) dopo quello rimediato per un calcione a Gatti (l’origine del livore curvaiolo). E' uscito scortato da Onana che gesticolava verso i tifosi in tribuna (altri insulti?) e nemmeno il fischio finale ha placato gli animi ormai incendiati. I giocatori si sono assembrati a centrocampo per riprendere a concionare finché s’è visto Cuadrado tentare di colpire Handanovic.