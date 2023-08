Repubblica – Inzaghi ha congelato l’Inter. Seconda stella? La squadra ribadisce il concetto

"Nella squadra che ha vinto 2-0 nel vento bagnato di Sardegna — l’unica a non avere subito gol in questa Serie A — tutti meritano complimenti. Ma un discorso a parte lo merita Lautaro Martinez, che ha deciso di ricordare a se stesso e tutti il motivo per cui ha stampato il numero 10 sulla schiena e in tasca il passaporto argentino".