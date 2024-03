Il Napoli rischia di dover fare a meno di Victor Osimhen in occasione della trasferta di Milano. Nonostante l'attaccante faccia parte dei 24 convocati da Calzona, è probabile che non scenderà in campo nemmeno 1' contro l'Inter. "È riuscito se non altro a salire sul volo charter partito per Milano, con la prospettiva però di assistere con ogni probabilità alla super sfida contro i primi della classifica solo dalla tribuna", sottolinea Repubblica.