Reubblica – Juve-Inter, primarie senza presidente. Partita brutta e noiosa

Niente sorpasso e ben poco spasso. Juve e Inter sono state uguali in quasi tutto, bloccate allo stesso modo, identiche nella dinamica dei gol e nella distribuzione del tempo, delle attese, delle illusioni e delle pressoché nulle palpitazioni, e ovviamente del risultato. Solo il possesso palla lo stravincono i nerazzurri, ma se poi non concretizzi è come pestare acqua nel mortaio: il tempo, così, si conta e non si pesa, semplicemente scorre. Le primarie allo Stadium non esprimono il presidente: ancora non si capisce chi vincerà lo scudetto, e neppure chi lo perderà.