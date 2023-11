Thuram, quarto assist a Lautaro in campionato. Nessuno come lui in Serie A

Il gol dell'Inter è arrivato da una bella azione con il francese che ha servito in area Lautaro che di destro non ha lasciato scampo a Szczesny

"In questi casi di solito di paga una cena e allora Marcus Thuram come minimo è in forte credito con Lautaro Martínez: quello di ieri è il 4° assist che gli ha regalato in campionato, nessun altro giocatore in questa Serie A ne ha distribuiti tanti ad un suo compagno"