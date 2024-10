L'Atalanta distrugge il Genoa al Gewiss Stadium e aggancia Empoli e Lazio a 10 punti in classifica. 5-1 il risultato finale per la squadra di Gasperini, che passa in vantaggio al 24' con Retegui dopo una bella azione corale con filtrante di Ederson per Lookman che serve un pallone in mezzo per l'ex di turno che non sbaglia.