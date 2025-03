Il ruolo del difensore centrale sarà un'assoluta priorità per l'Inter nel mercato estivo: probabilmente ne resterà infatti solo uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, vista l'età e qualche problemino fisico di troppo per entrambi. Spiega in merito Calciomercato.com: "È noto come il primo sponsor di Acerbi all’Inter sia Simone Inzaghi.