Ricci (Gds): "Inter? Si fa fatica a stare tranquilli se perdi 2 partite così di fila, ma…"

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista della Gazzetta dello Sport è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro l'Atletico
Gianni Pampinella
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro l'Atletico Madrid.

I nerazzurri sono stati beffati dal gol di Gimenez arrivato a due minuti dalla fine quando il risultato era fermo sull'1-1. "Simeone ha stupito perché è partito con gente che non giocava da agosto-settembre, poi ha fatto entrare altri nella ripresa. Vero si fa fatica a stare tranquilli se perdi due partite così di fila, eppure deve l'Inter stare tranquilla".

