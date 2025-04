Le parole del CFO nerazzurro: "La cosa interessante è che l’Inter è il secondo club a livello mondiale per trend in crescita nella fanbase dal 2020"

Intervenuto in piazza Duomo per presentare il trofeo del Mondiale per Club, Giorgio Ricci, CFO dell'Inter, ha parlato così della crescita del club: “Abbiamo portato subito il trofeo in piazza duomo ieri, è una bellissima opportunità. Possiamo condividere qualche numero magari meno noto, che riguarda aspetti che sono fuori dal campo. La cosa interessante è che l’Inter è il secondo club a livello mondiale per trend in crescita nella fanbase dal 2020. Continua a crescere. Se pensiamo al mercato americano, parliamo di 25 milioni di appassionati Inter: la quinta fanbase dei 32 club partecipanti, il primo club italiano. Sono numeri importanti, testimoniano il seguito avuto dal club. Siamo nella top 10 dei brand calcistici più influenti al mondo, questo rende il quadro interessante.