"Dopo la lunga sosta per le Nazionali è tornato il VAR in Serie A: è questa la buona notizia per tutti quelli che amano il calcio pulito". È il commento di Enrico Varriale dopo le ultime gare giocate in Serie A e dopo che l'impiego del VAR è stato necessario sia in Inter-Parma che in Napoli-Frosinone.

"Dopo 5 turni in cui il cosiddetto metodo Orsato aveva bandito l'uso della tecnologia dagli stadi italiani con errori evidenti impuniti come il rigore non concesso all'Atalanta contro la Juventus, ieri finalmente un segnale di resipiscenza", ha scritto anche. CLICCA QUI PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO.