Rigore Milan a Parma, Marelli: “Mi viene difficile capire il motivo dell’OFR”

Al minuto 20 di Parma-Milan l'arbitro Di Bello ha fischiato un calcio di rigore per un fallo di Ndiaye su Saelemaekers. Il direttore di gara ha concesso il penalty immediatamente, ma è stato richiamato dal Var: dopo un check durato circa un minuto hanno richiamato l'arbitro all'On Field Review. Di Bello ha confermato la sua decisione anche dopo la revisione al monitor. Il tiro dagli undici metri è stato poi realizzato da Leao per il momentaneo 2-0.