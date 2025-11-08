Al minuto 20 di Parma-Milan l'arbitro Di Bello ha fischiato un calcio di rigore per un fallo di Ndiaye su Saelemaekers. Il direttore di gara ha concesso il penalty immediatamente, ma è stato richiamato dal Var: dopo un check durato circa un minuto hanno richiamato l'arbitro all'On Field Review. Di Bello ha confermato la sua decisione anche dopo la revisione al monitor. Il tiro dagli undici metri è stato poi realizzato da Leao per il momentaneo 2-0.
Rigore Milan a Parma, Marelli: “Mi viene difficile capire il motivo dell’OFR”
In Parma-Milan è stato concesso un rigore ai rossoneri per fallo di Ndiaye su Saelemaekers: il commento di Marelli
Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha parlato così di quanto accaduto: "Vedendo e rivedendo l’azione mi riesce difficile capire il motivo dell’OFR. Molto bene Di Bello che ha confermato la sua decisione. Il fallo di Ndiaye è ingenuo, negligente ed evidente".
