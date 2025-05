Alberto Rimedio, giornalista RAI, ha commentato così: "C'è una ricostruzione della Gazzetta dello Sport secondo la quale il silenzio stampa dell'Inter sarebbe legato alla protesta per la designazione di Guida come AVAR. Guida, che è di Torre Annunziata, un mese fa aveva dichiarato di non sentirsela di arbitrare il Napoli perché voleva girare tranquillo per strada, per lui e per la famiglia, lasciando intendere che se avesse dovuto prendere una decisione contro il Napoli, questo avrebbe potuto procurargli problemi personali"