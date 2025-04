L'episodio — «Le proteste dell'Inter per la rimessa? Se fosse successo il contrario? In questi anni con l'Inter si parla sempre e la palla fuori e la cosa... La penso come voi, che non cambia, però... Io alleno nel settore giovanile, se la fai tre o quattro metri avanti, dico sempre ai miei ragazzi di chiedere dove è, perché gli arbitri te la fan rifare...», ha detto Bergomi rispetto alle parole di Inzaghi sulla rimessa che è stata battuta prima del gol incassato.

Lotta scudetto — Sulla lotta scudetto con il Napoli, Bergomi ha aggiunto: «Sulla carta il calendario del Napoli è il più favorevole. Ma per quanto riguarda l'Inter non mi soffermerei sul calendario ma sulle due semifinali col Barcellona. Quando giochi in Europa la domenica fai fatica. La partita col Bologna era la più importante anche per Inzaghi perché ha giocato con i migliori, quindi ora giochi con la Roma, dopo un derby, senza giocatori determinati. Deve scattarti qualcosa dentro, bisogna capire se hanno la forza mentale e fisica per reagire a questa difficoltà, ma io la vedo molto mentale. Nelle sconfitte l'Inter ha reagito sempre molto bene ma adesso non lo so, è un punto di domanda di cui ora non so dire. Adesso non c'è margine di errore da nessuna parte. Il Barcellona è nella stessa condizione dell'Inter in questo momento».

«A me - ha aggiunto - il Napoli piace per come è stato costruito. Ha giocatori di struttura che fanno la differenza in campionato, gol di testa, di inserimento. Questa squadra dove la migliori? Rhamani è molto forte, Di Lorenzo anche. Puoi migliorare a sinistra? Non voglio tirare in ballo altre squadre, ma davanti ha attaccanti bravi. Per quanto tempo non ha impiegato Gilmore che poi ha dimostrato di poterci stare in questa squadra. Billing è stato decisivo con un gol. La squadra è stata costruita bene. La forza di Conte è che in poco tempo la inquadra e le dà un gioco. E ha numeri difensivi importanti, non ha preso gol di testa, né situazioni da calcio d'angolo. Se non prendi gol alla fine arrivi, il merito è di Conte ma la squadra c'è».

(Fonte: SS24)