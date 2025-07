Si avvicina la ripresa degli allenamenti in casa Inter in vista dell'inizio della nuova stagione, la prima con Cristian Chivu in panchina

L'Inter fa sul serio per Ademola Lookman e spunta una clamorosa promessa tra il giocatore e l'Atalanta per l'addio. Intanto, si avvicina la ripresa degli allenamenti in vista dell'inizio della nuova stagione, la prima con Cristian Chivu in panchina. Queste le novità secondo Tuttosport: