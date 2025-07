“L’Inter, su precisa indicazione di Chivu, vuole Lookman. E Lookman vuole l’Inter. A tal punto da aver già raggiunto un accordo per trasferirsi alla Pinetina, sfruttando le agevolazioni del Decreto Crescita di cui può ancora beneficiare. Proprio sulla volontà del nigeriano l’Inter punterà per smuovere le resistenze dell’Atalanta, e per tenere a bada la concorrenza dell’Atletico Madrid. Che è concreta e di cui occorre tenere conto.