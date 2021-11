Inter, rischio stiramento per Darmian: problema muscolare, attesa per gli esami

Preoccupano le condizioni dell'esterno nerazzurro, uscito nella ripresa per un risentimento alla coscia sinistra

L'Inter batte il Venezia e si porta a un solo punto da Milan e Napoli, ma deve fare i conti con l'infortunio di Matteo Darmian: l'esterno nerazzurro è uscito dal campo nella ripresa per un problema muscolare che preoccupa e non poco Simone Inzaghi. Attesa per l'esito degli esami, come scrive Tuttosport: "L'unica brutta notizia della serata è stato l'infortunio patito da Matteo Darmian. La prima diagnosi fatta a caldo dallo staff medico parla di "risentimento muscolare alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni" gli esami strumentali chiariranno la gravità della lesione: la speranza è che non si tratti di uno stiramento".