Marani: “Derby Inter-Juve non all’altezza. Due squadre in ritardo. Allegri…”

Il giornalista di Skysport si è espresso su quanto si è visto al Meazza in occasione della sfida tra nerazzurri e bianconeri

«Non è stata una partita all'altezza del derby d'Italia». Matteo Marani, a Skysport, dice la sua su Inter-Juventus e sottolinea: «Non c'è stato un grande spettacolo a San Siro. Nel primo tempo sicuramente più Inter rispetto ai bianconeri che non hanno fatto molto. Sono tra quelli che ha perplessità sulle scelte di Allegri sul mancato impiego tra i titolari di Chiesa. Capisco che sia funzionale Kulusevski per fermare Brozovic ma sei la Juve non puoi pensare sempre solo di limitare gli altri, dovresti imporre anche tu il gioco».

«Nel secondo tempo - ha continuato - c'è stata più Juventus tanto che questo gol c'era impressione potesse arrivare. Poi è arrivato sul rigoree sappiamo come è andata. Sono due squadre che secondo me sono in ritardo. Credo che la Juve abbia il margine e la potenzialità per recuperare. Però in questo momento Napoli e Milan hanno qualcosa di più».