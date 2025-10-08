"Siamo andati in delibera in Consiglio Comunale il 29 di settembre. Il rogito è previsto entro il 10 di novembre, quindi siamo lì lì per la firma del contratto. San Siro è stato venduto a Milan e Inter per 197 milioni di euro da parte del Comune di Milano e non si tratta solo dell'oggetto stadio. Milan e Inter avranno un nuovo stadio che costruiranno di fianco al Meazza, a loro spese, nell'area che oggi è quella del 'Parco dei Capitani'. Durante la costruzione dello stadio, Milan e Inter continueranno a giocare a San Siro, quindi non ci saranno disagi per squadre e tifosi; verrà demolito il tunnel Patroclo e spostato in modo da far spazio al nuovo stadio.