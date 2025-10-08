Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, è intervenuta a Sky Sport per parlare del progetto del nuovo San Siro:
Riva (Ass. Sport): “Nuovo stadio? Inter e Milan motivati. Su lavori e tempistiche…”
"Siamo andati in delibera in Consiglio Comunale il 29 di settembre. Il rogito è previsto entro il 10 di novembre, quindi siamo lì lì per la firma del contratto. San Siro è stato venduto a Milan e Inter per 197 milioni di euro da parte del Comune di Milano e non si tratta solo dell'oggetto stadio. Milan e Inter avranno un nuovo stadio che costruiranno di fianco al Meazza, a loro spese, nell'area che oggi è quella del 'Parco dei Capitani'. Durante la costruzione dello stadio, Milan e Inter continueranno a giocare a San Siro, quindi non ci saranno disagi per squadre e tifosi; verrà demolito il tunnel Patroclo e spostato in modo da far spazio al nuovo stadio.
"Intorno al quale le squadre costruiranno un quartiere con servizi accessori come hotel, ristoranti e così via, con 140mila metri quadrati di verde, la gran parte dei quali tornerà a essere verde pubblico, mantenuto dai club per 30 anni. E 80mila metri quadrati di 'verde profondo'. Quindi è una grande vittoria per il quartiere, oltre che per lo sport milanese".
Le tempistiche?
"Il nuovo stadio deve essere pronto per Euro 2032, quindi consideriamo che sia pronto prima. Dipenderà molto dall'efficienza di Inter e Milan, ma i club sono motivati, quindi sono certa che faranno il possibile. L'idea è che i lavori inizino nei prossimi due anni, Scaroni dice che sarà pronto addirittura nel 2030. Io spero di sì, l'importante è che ce la facciano per gli Europei".
