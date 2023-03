Robin Gosens si racconta su Linkedin: “Voglio parlare di cose che mi stanno veramente a cuore”

Robin Gosens si presenta su Linkedin con queste parole: "Mi sento come se avessi più storie da raccontare di quante ne abbia nel fine settimana dopo la partita come calciatore professionista dell'Inter. Penso che LinkedIn sia la piattaforma giusta per fare questo. Instagram va benissimo, ma probabilmente non è il canale giusto per argomenti così profondi. Voglio parlare di argomenti che mi emozionano, scambiare idee con persone che mi ispirano e allo stesso tempo voglio ispirare altre persone. E condividere le cose che mi stanno davvero a cuore. Vorrei raccontare il mio percorso molto speciale che mi ha portato a diventare un calciatore professionista e perché questa sia stata la mia ispirazione per dare vita alla mia fondazione "Träumen Lohnt Sich" (vale la pena sognare). Continuerò a raccontarvi i progetti della mia fondazione qui. Ma parlerò anche dei traguardi sportivi, successi e fallimenti, o della psicologia - una passione assoluta per me - motivo che mi ha portato nella fase finale dei miei studi di psicologia. Sicuramente parlerò anche del mio libro già pubblicato “Träumen Lohnt Sich” o del libro per bambini che sto scrivendo attualmente. Così come il mio ruolo di ambasciatore per brand, le mie prime esperienze televisive, i miei primi passi come imprenditore o il mio ruolo di padre. Come potete vedere, abbiamo molto di cui parlare! Sono emozionato".