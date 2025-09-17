Nel corso dell'ultima puntata di Open Var, il designatore dell’AIA, Gianluca Rocchi, ha analizzato il gol Adzic nel finale di Juventus-Inter considerando non falloso il contatto tra Khephren Thuram e Bonny . "Il gol è regolare, non ci sono falli evidenti. L'arbitro controlla la parte bassa e in quel caso non c''è assolutamente niente. Il colpo sul mento non è senz'altro un colpo da poter provocare un fallo o qualcosa del genere".

"Mi permetto di ribadire questo concetto e non voglio prendere questo episodio ma in generale. Noi saremo molto attenti a certi tipi di simulazione, non è questo il caso e lo sottolineo, però prendo questo episodio come spunto. Quando un giocatore viene colpito al volto in maniera seria noi interveniamo, tutte le altre cose chiedo ai calciatori massima collaborazione e di non fare scene tipo toccarsi il viso quando si è colpiti al petto o appena sfiorati. Mettono tensione in campo, mettono tensione a chi sta decidendo fuori. Ribadisco che questo non è l'episodio, lo prendo solo come esempio per il futuro".