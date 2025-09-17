Paolo Condò si sbilancia su Pio Esposito: ecco la confessione del giornalista a Sky Sport sul baby attaccante dell'Inter verso la sfida con l'Ajax di Champions League:
Condò: “Devo fare una confessione su Pio Esposito: ho cercato su YouTube e scoperto che…”
Paolo Condò si sbilancia su Pio Esposito: ecco la confessione del giornalista a Sky Sport sul baby attaccante dell'Inter
“L’attacco dell’Inter? Il passo avanti rispetto all’anno scorso dovrebbe essere netto. Ottimo campionato di Bonny al Parma, meritava l’Inter. Pio Esposito lo abbiamo scoperto al Mondiale per Club, si è vista classe nel gol realizzato.
Devo confessare: dopo quel gol, ho visto su YouTube tutti i gol fatti da Pio a La Spezia. Colpevolmente me li ero persi. Ho scoperto un attaccante che probabilmente è pronto per questi palcoscenici, l’ho visto segnare in tutte le maniere. Le coppie mi sembrano queste: o Lautaro o Pio Esposito, o Thuram o Bonny. Dovesse mancare il Toro, mi sembra ragionevole giochi Pio dunque”.
