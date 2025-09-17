“L’attacco dell’Inter? Il passo avanti rispetto all’anno scorso dovrebbe essere netto. Ottimo campionato di Bonny al Parma, meritava l’Inter. Pio Esposito lo abbiamo scoperto al Mondiale per Club, si è vista classe nel gol realizzato.

Devo confessare: dopo quel gol, ho visto su YouTube tutti i gol fatti da Pio a La Spezia. Colpevolmente me li ero persi. Ho scoperto un attaccante che probabilmente è pronto per questi palcoscenici, l’ho visto segnare in tutte le maniere. Le coppie mi sembrano queste: o Lautaro o Pio Esposito, o Thuram o Bonny. Dovesse mancare il Toro, mi sembra ragionevole giochi Pio dunque”.