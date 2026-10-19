I nerazzurri sono andati sotto in sei delle prime nove partite stagionali. L’ex arbitro: “Quando non entri subito pronto rischi di fare una figuraccia dopo un minuto”
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È un’Inter a due facce. La squadra di Chivu è prima in classifica, con 19 punti, ma continua a mostrare un limite importante: nelle prime nove partite della stagione per ben sei volte ha dovuto recuperare da una situazione di svantaggio.
Nel corso della trasmissione Fuoriclasse, negli studi di DAZN, l’ex arbitro e ora opinionista Gianluca Rocchi si è concentrato proprio su questo aspetto.
Rocchi: "Inter, problema mentale"“Probabilmente è una cosa mentale, perché quando fai fatica ad entrare in partita e ti prendi dei rischi nei primi minuti, è più mentale che fisica, credo, o di approccio. Mi ricordo anche per me: quando tu entravi in campo e non eri subito pronto, rischiavi di fare una figuraccia dopo un minuto. Se entravi bello caldo subito, magari ti succedeva una cosa dopo 30 secondi e eri già reattivo. Quindi probabilmente dovranno più lavorare, secondo me, sull'aspetto mentale che su altri aspetti, perché i primi minuti sono lì che fanno la differenza”.
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