FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ascolti record per Roma-Inter: sfondato il muro del milione di telespettatori

ultimora

Ascolti record per Roma-Inter: sfondato il muro del milione di telespettatori

Ascolti record per Roma-Inter: sfondato il muro del milione di telespettatori - immagine 1
Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all'Olimpico è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ascolti record per Roma-Inter: sfondato il muro del milione di telespettatori- immagine 2
Getty Images

Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all'Olimpico - in onda ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience.

Ascolti record per Roma-Inter: sfondato il muro del milione di telespettatori- immagine 3
Getty Images

È il miglior anticipo per una sfida di Serie A dalla stagione 2021/2022. Ascolti al top anche per gli studi, con Saturday Night - condotto da Giorgia Cenni, con Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Paolo Condò - che raccoglie nel complesso 300 mila spettatori medi nel post partita, in concomitanza con le qualifiche della Formula 1 negli Stati Uniti.

Leggi anche
Polverosi: “La Roma avrebbe meritato almeno il pareggio. Inter durata 45′,...
La foto virale dell’Inter di Chivu: dal paintball a quella frase simbolo di Barella

© RIPRODUZIONE RISERVATA