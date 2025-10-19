Ascolti record per Roma-Inter: sfondato il muro del milione di telespettatori

Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all'Olimpico - in onda ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience.
Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all'Olimpico è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori
È il miglior anticipo per una sfida di Serie A dalla stagione 2021/2022. Ascolti al top anche per gli studi, con Saturday Night - condotto da Giorgia Cenni, con Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Paolo Condò - che raccoglie nel complesso 300 mila spettatori medi nel post partita, in concomitanza con le qualifiche della Formula 1 negli Stati Uniti.
