Polverosi: “La Roma avrebbe meritato almeno il pareggio. Inter durata 45′, poi…”

"Un tempo a favore della forza fisica e atletica dell’Inter, un altro a favore della straordinaria qualità di Dybala", dice Polverosi

Matteo Pifferi Redattore 19 ottobre - 16:00

Alberto Polverosi, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Roma:

"C'è un’altra capolista in Serie A, è l’Inter. Ora sono tre, Napoli, Roma e Inter e tutt’e tre su sette partite ne hanno già perse due. È l’imperfezione che caratterizza questo inizio di campionato. Non c’è ancora una squadra-guida, ruolo da accreditare a Napoli e Inter, non alla Roma che però ieri sera avrebbe meritato almeno il pareggio. Solo che ha sbagliato il primo tempo e se fai una concessione del genere all’Inter, poi diventa complicato sistemare le cose. Nell’altro tempo, il secondo, la squadra di Gasperini ha ribaltato il senso della partita, giocando con qualità e rabbia, e ha messo in seria difficoltà i nerazzurri. Ma i tre punti sono volati alla Pinetina. Sintetizzando: un tempo a favore della forza fisica e atletica dell’Inter, un altro a favore della straordinaria qualità di Dybala. Più o meno, come da previsione"

"Si può mai pensare che la miglior difesa del campionato prenda un gol come l’ha preso la Roma? Un gol che può incassare una difesa allegra e leggera, con un tentativo scriteriato di fuorigioco su lancio a palla scoperta, con un marcatore come N’Dicka che abbandona Bonny alla sua corsa in prateria e con un portiere come Svilar che si fa infilare sul suo palo. Mah. Troppe cose non tornavano in quei primi 45 minuti della Roma, a cominciare dalla posizione del martoriato N’Dicka spostato sul centrodestra: gol e palla-gol di Mkhitaryan sono nate per sua responsabilità. E non tornava nemmeno la scelta dell’attacco tascabile, con Dybala centravanti per modo di dire. Visto che lassù palloni decenti non ne arrivavano, Paulo ha capito che doveva arretrare per giocare, per far vedere che in campo c’era pure lui, ma se tornava indietro il...centravanti, nell’area interista restavano solo maglie bianche, quelle di Acerbi e compagni. La scena si ribalterà nella ripresa quando Dybala farà l’attaccante vero e lo farà alla sua maniera"

"L’Inter ha giocato il primo tempo all’Olimpico come aveva giocato tutta la partita contro la Cremonese. La differenza era nello spessore dell’avversario, non nel suo modo di muoversi, di attaccare, di aggredire e di ripartire con tecnica e velocità. È una squadra che non perde tempo, salta addosso ai portatori di palla appena passa agli altri, pochi secondi e come uno sciame di vespe i ragazzi di Chivu circondano l’avversario. Una volta recuperata palla, via di volata verso la porta. Non era nemmeno necessario, come invece è successo, che certi errori tecnici (tre facili passaggi sbagliati da Pellegrini e due da Koné, non proprio dei rudi calciatori) agevolassero l’azione dei nerazzurri"

"L’energia dell’Inter si è esaurita dopo 45 minuti e quando calano il ritmo, l’intensità e l’aggressività, affiora la tecnica degli artisti. Per mezz’ora, Dybala ha imperversato mentre la Roma stava creando un’occasione dietro l’altra. Gasperini l’ha spinta sempre più su, aveva iniziato con un piccolo e falso centravanti, ha chiuso con due centravantoni, Dovbyk e Ferguson, più Baldanzi, più Bailey, più Wesley. In quei 45' è stata una bella Roma, con una gran voglia di riprendere la partita e lo avrebbe meritato".