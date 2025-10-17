Sky – Inter, ora manca il certificato di forza. “Test d’ingresso” per Chivu

La partita contro la Roma rappresenta lo scontro tra la miglior difesa contro il miglior attacco, quello nerazzurro, che è senza Thuram ma potrà contare (probabilmente) su Bonny

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 23:02)

La miglior difesa contro il miglior attacco. Roma-Inter è anche questo, un test impegnativo per la squadra di Chivu che ha trovato la svolta dopo la sconfitta contro la Juventus con cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions e solo due gol concessi contro i sei delle prime tre gare in Serie A.

"L'allenatore ha puntellato la difesa e scatenato l'attacco, ridato alla squadra equilibrio e ridato entusiasmo. Ora gli manca il certificato di forza che arriva solo dopo uno scontro diretto" e un periodo comunque molto intenso dato che la squadra dovrà affrontare tre trasferte.

"Sommer in porta, in mezzo il centrocampo tipo. Il dubbio in attacco resta - spiegano a Skysport - con Bonnyin vantaggio su Esposito per tre motivi: è il naturale sostituto di Thuram e sta bene, è reduce dall'exploit contro la Cremonese ed ha lavorato ad Appiano per tutto il tempo della pausa per le Nazionali. La corsa resta aperta: Chivu è ermetico e non rivela nulla sulla formazione che affronterà la Roma. La squadra del suo passato, anche per lui l'esame Gasperini è un bivio importante: è un test di ingresso per chi vuole sognare in grande.

(Fonte: SS24)