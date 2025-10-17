FC Inter 1908
Sky – Inter, ora manca il certificato di forza. “Test d’ingresso” per Chivu

Inter Chivu
La partita contro la Roma rappresenta lo scontro tra la miglior difesa contro il miglior attacco, quello nerazzurro, che è senza Thuram ma potrà contare (probabilmente) su Bonny
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La miglior difesa contro il miglior attacco. Roma-Inter è anche questo, un test impegnativo per la squadra di Chivu che ha trovato la svolta dopo la sconfitta contro la Juventus con cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions e solo due gol concessi contro i sei delle prime tre gare in Serie A.

Chivu Inter
Getty Images

"L'allenatore ha puntellato la difesa e scatenato l'attacco, ridato alla squadra equilibrio e ridato entusiasmo. Ora gli manca il certificato di forza che arriva solo dopo uno scontro diretto" e un periodo comunque molto intenso dato che la squadra dovrà affrontare tre trasferte.

Inter Bonny
Getty Images

"Sommer in porta, in mezzo il centrocampo tipo. Il dubbio in attacco resta  - spiegano a Skysport - con Bonnyin vantaggio su Esposito per tre motivi: è il naturale sostituto di Thuram e sta bene, è reduce dall'exploit contro la Cremonese ed ha lavorato ad Appiano per tutto il tempo della pausa per le Nazionali. La corsa resta aperta: Chivu è ermetico e non rivela nulla sulla formazione che affronterà la Roma. La squadra del suo passato, anche per lui l'esame Gasperini è un bivio importante: è un test di ingresso per chi vuole sognare in grande. 

(Fonte: SS24)

