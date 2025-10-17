FC Inter 1908
Sky – Roma-Inter, chi in attacco con Lautaro? Perché si pensa a Bonny

Le considerazioni su quello che potrebbe essere il partner del capitano nerazzurro domani all'Olimpico in Roma-Inter
Daniele Vitiello
Cristian Chivu ha lasciato intendere di non aver ancora deciso e che tutto è ancora possibile là davanti. La sensazione, però, è che Lautaro Martinez rimanga un punto fermo. Il capitano è candidato fortissimo per una maglia da titolare: la domanda, più che altro, riguarda chi lo affiancherà. Si interroga anche l'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi sul tema. Queste le sue considerazioni:

"Perché Bonny? E' il cambio naturale di Thuram, permetterebbe di svolgere gli stessi schemi che vediamo con il suo connazionale in campo, con Lautaro più terminale offensivo della manovra. Esposito sarebbe invece lui la boa, con Lautaro impiegato in maniera diversa. Pio ha comunque chance, Chivu soltanto domani dirà chi sarà in campo dal primo minuto".

