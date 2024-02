Dopo la trasferta con la Roma era stato aperto un fascicolo sul tecnico e sul difensore dell'Inter, discorso chiuso per Inzaghi e Acerbi che hanno scelto di patteggiare e accettare le sanzioni loro comminate.

"Alla fine anche Simone Inzaghi ha scelto la strada del patteggiamento per la famosa telefonata alla squadra fatta - da squalificato - nell’intervallo di Roma-Inter. D’accordo con la Procura Figc, che aveva aperto un fascicolo sul caso, pagherà 3.500 euro lui e altrettanti l’Inter. Intesa confermata, viste le ammissioni fatte davanti al procuratore federale Chiné, per Francesco Acerbi: 5 mila euro di multa a lui e all’Inter per il dito medio mostrato ai tifosi giallorossi", riporta La Gazzetta dello Sport.