GdS – Sale in cattedra Brozovic, prende per mano l’Inter. Vola Onana, Lautaro è pronto

Onana 7 - Due voli prodigiosi, su Pellegrini e Ibanez, per confermare il suo ottimo momento. Ogni uscita in presa alta è una pacca di conforto sulle spalle della difesa.

Brozovic 7 - Parte lento, poi prende per mano la squadra. Geniale l'imbucata per Dumfries che porta al gol di Dimarco. In crescita.

Lukaku 7 - Lotta con Mancini, Cristante e Ibanez che non sono cuori teneri. Aiuta la squadra a salire e alla fine piazza con lucidità il gol della sicurezza: 6° in campionato.

Lautaro 7 - Altro totem tenuto a riposo per il Milan. Entra, manda in gol Lukaku e stampa una traversa con una meraviglia a giro. Come a dire: il Toro è pronto per il derby.