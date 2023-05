Zhang, presenza a Roma non è passata inosservata. Blitz all’Olimpico, ma il sogno è un altro

Il numero del club nerazzurro non è voluto mancare a Roma e si è goduto la squadra che ha conquistato tre punti importanti

A festeggiare per la quarta vittoria consecutiva in campionato c'era anche il presidente dell'Inter Steven Zhang. Il numero del club nerazzurro non è voluto mancare a Roma e si è goduto la squadra che ha conquistato tre punti importanti in ottica Champions. Visita importante di Zhang che vuole stare vicino alla squadra nel momento decisivo della stagione.

"In epoca social, una Instagram story vale più di mille parole: quella postata da Steven Zhang ieri, al fischio finale e con immancabili cuori nerazzurri, va oltre la semplice immagine. Significa presenza, vicinanza e pure un po’ di naturale gioia presidenziale. Il numero uno ha ripreso con una inquadratura dal basso lo stadio Olimpico mentre si trovava all’imbocco del campo, poi è entrato negli spogliatoi e ha abbracciato squadra e allenatore. Niente discorsi teatrali, quelli non sono la specialità della casa, e poi le comunicazioni con i giocatori e Inzaghi sono sempre costanti, ma il fatto stesso che fosse là davanti a loro, in uno snodo decisivo della stagione, non è passato inosservato", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Un po’ perché in trasferta Zhang va raramente, ma quest’anno ci sta prendendo più gusto (era pure ad Empoli), e un po’ perché il suo arrivo a Roma non era annunciato. Il presidente, infatti, non ha volato con la squadra, ma ha aspettato l’ultimo momento e poi ha deciso il blitz: è arrivato ieri, a ridosso della partita. Look casual in tribuna, tra tante giacche e cravatte, e il risultato ancora positivo ha aggiunto entusiasmo in vista della Champions. In fondo, il suo sogno più grande è a un passo: Steven, che ha trovato casa in Occidente, vuole visitare Istanbul, la porta verso il suo vecchio Oriente", chiude il quotidiano.