Roma-Inter, Inzaghi festeggia la vittoria con la sua famiglia

Era squalificato ma era felicissimo della vittoria dei suoi ragazzi e ha festeggiato, alla fine della partita, con una video chiamata alla sua famiglia. Inzaghinon era in panchina a Roma ma dopo un primo tempo difficile i suoi uomini hanno trovato una reazione importante nella seconda parte della gara e quella reazione ha permesso all'Inter di essere prima in classifica a più sette dalla Juve che gioca contro l'Udinese lunedì la sua partita in più, ai nerazzurri manca quella con l'Atalanta da recuperare dopo la partecipazione alla Supercoppa Italiana.