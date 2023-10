Roma-Inter Women 2-0, Guarino: “Lavoreremo sulla concretezza. Ora col Napoli…”

"Complimenti alla Roma perché è una squadra di tutto rispetto e ha messo in campo la qualità per metterci in difficoltà, sono preparate per lottare in Champions. Alle ragazze ho chiesto grandissimo impegno per mettere in campo le nostre qualità, non siamo riuscite a concretizzare in 3 occasioni nel primo tempo e in altre 3 nel secondo, potevamo portare a casa qualcosa in più. Dispiace per non essere stati concreti, va premiato l'impegno ma lavoreremo sulla concretezza. Queste partite insegnano che quando le tue occasioni devi sfruttare. Ora col Napoli è una partita importante, lavoreremo tutta la settimana per arrivare al meglio per affrontare la partita prima della sosta delle Nazionali"