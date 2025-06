E' Cesc Fabregas uno dei nomi più caldi in casa Inter in caso di addio di Simone Inzaghi. La giornata di domani, in tal senso, sarà decisiva

Marco Astori Redattore 2 giugno - 21:20

E' Cesc Fabregas uno dei nomi più caldi in casa Inter in caso di addio di Simone Inzaghi. La giornata di domani, in tal senso, sarà decisiva. Così Fabrizio Romano su YouTube sul futuro del tecnico spagnolo: "Fabregas è una delle opzioni più importanti per l'Inter, forse il candidato preferito a livello di caratteristiche: ribadiamo che il Como resta sulla sua posizione con un nuovo contratto offerto al tecnico.

Un contratto molto importante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di dargli ancora più importante nel club. Ma l'interesse dell'Inter esiste ed è molto concreto: si sta parlando di altri nomi, anche di Roberto De Zerbi, sono sicuramente opzioni che l'Inter sta prendendo in considerazione, ma Fabregas è graditissimo. Andrà capito come e se potrà liberarsi dal Como: non è un passaggio scontato ma l'Inter sta cercando di capire la situazione".