Ulteriori aggiornamenti sul futuro della panchina dell'Inter e di Simone Inzaghi , corteggiato in modo forte dall'Al Hilal. Ecco le ultime da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "E' considerato molto importante per il progetto Inter ma ha un'importante proposta sul tavolo: una proposta folle economicamente dall'Al Hilal.

Il club saudita lo sta aspettando, sono ormai due settimane che ha mostrato interesse nel tecnico: il presidente dell'Al Hilal è stato a Milano ad aprile per avviare i contatti. Ora entriamo nella fase cruciale: nelle prossime 48 ore Inzaghi incontrerà l'Inter per discutere del suo futuro, l'Al Hilal aspetta una risposta ma è un'opportunità davvero concreta per Inzaghi. L'Inter prenderebbe un nuovo allenatore, Fabregas è sicuramente apprezzato: non è facile, ma la situazione Inzaghi evolverà velocemente in settimana".