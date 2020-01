Le rivali – Juve, Ronaldo: “Spero che l’Inter perda stasera, oggi volevamo metterle pressione”

Intervistato da Sky Sport al termine della partita vinta dalla Juventus per 4-0 contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, ha parlato anche della lotta Scudetto contro l’Inter, chiamata a una grande risposta questa sera contro il Napoli al San Paolo:

“Sono ovviamente sempre molto contento di fare gol, ma la cosa più importante era il risultato della squadra. Era importante vincere per mettere pressione all’Inter. La partita di Napoli? Non so se la vedrò, spero ovviamente che l’Inter perda, anche se noi dobbiamo guardare a noi stessi e pensare a vincere“.

(Fonte: Sky Sport)