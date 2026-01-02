Intervenuto nel corso della trasmissione Salite sulla giostra, su StileTv, Delio Rossi ha parlato della lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 22:32)

Intervenuto nel corso della trasmissione Salite sulla giostra, su StileTv, Delio Rossi ha parlato della lotta scudetto. “Il campionato non ha ancora trovato il suo padrone, però secondo me i campionati si decidono ad aprile. Dipenderà da chi avrà la posizione migliore, chi non avrà grossi infortunati, e molto anche dal cammino in Coppa. Napoli e Inter per il campionato credo siano le candidate principali, anche perché hanno aggiunto tanti calciatori a delle rose importanti e già superiori alle altre".

"Però c’è l’incognita, che potrebbe essere il Milan, anche perché abbiamo visto l’anno scorso il Napoli, impiegato solo in una competizione. Probabilmente, se fosse stato impegnato su due competizioni, con la stessa rosa avrebbe lasciato qualche punto per strada".

"Allegri non dice una cosa sbagliata quando dice che Napoli e Inter sono le favorite, perché se si vanno a vedere le rose delle suddette, sono superiori a quella del Milan. Poi, abbiamo visto anche in altri campionati, magari non ha vinto la squadra più forte ma quella che in un certo senso stava meglio soprattutto alla fine del campionato, senza avere grossi infortuni".

(ilnapolionline)