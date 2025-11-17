Intervistato da Sky Sport, Kosta Runjaic ha fatto un bilancio sulla prima parte di stagione della sua Udinese. "Secondo me il bilancio è positivo, abbiamo giocato buone partite. Abbiamo fatto punti importanti contro squadri forti come Inter e Atalanta. Dobbiamo continuare a migliorare. L’Udinese è in crescita. Questa stagione abbiamo acquisito nuovi giocatori giovani, senza esperienza in campionato e per questo abbiamo bisogno di tempo. Penso che abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, vogliamo imparare e continuare sul nostro cammino".