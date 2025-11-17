Intervistato da Sky Sport, Kosta Runjaic ha fatto un bilancio sulla prima parte di stagione della sua Udinese. "Secondo me il bilancio è positivo, abbiamo giocato buone partite. Abbiamo fatto punti importanti contro squadri forti come Inter e Atalanta. Dobbiamo continuare a migliorare. L’Udinese è in crescita. Questa stagione abbiamo acquisito nuovi giocatori giovani, senza esperienza in campionato e per questo abbiamo bisogno di tempo. Penso che abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, vogliamo imparare e continuare sul nostro cammino".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Udinese, Runjaic: “La cosa più bella da quando sono qui è la vittoria contro l’Inter”
ultimora
Udinese, Runjaic: “La cosa più bella da quando sono qui è la vittoria contro l’Inter”
Intervistato da Sky Sport, Kosta Runjaic ha fatto un bilancio sulla prima parte di stagione della sua Udinese
"Sono molto felice di essere qui, di allenare a questo livello. Penso che siamo privilegiati a fare questo mestiere. Provo a fare del mio meglio, cerco di regalare bei momenti ai nostri tifosi. La cosa più bella da quando sono qui è la prima vittoria contro l’Inter. Critiche? Sono normali nel calcio. Sono focalizzato sul mio lavoro, sulla squadra, su ciò che posso cambiare e sul mio approccio. Sono concentrato sul lavoro quotidiano e sono autocritico, ma al tempo stesso soddisfatto dei progressi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA