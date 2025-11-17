FC Inter 1908
Intervistato da Sky Sport, Kosta Runjaic ha fatto un bilancio sulla prima parte di stagione della sua Udinese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Sky Sport, Kosta Runjaic ha fatto un bilancio sulla prima parte di stagione della sua Udinese. "Secondo me il bilancio è positivo, abbiamo giocato buone partite. Abbiamo fatto punti importanti contro squadri forti come Inter e Atalanta. Dobbiamo continuare a migliorare. L’Udinese è in crescita. Questa stagione abbiamo acquisito nuovi giocatori giovani, senza esperienza in campionato e per questo abbiamo bisogno di tempo. Penso che abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, vogliamo imparare e continuare sul nostro cammino".

"Sono molto felice di essere quidi allenare a questo livello. Penso che siamo privilegiati a fare questo mestiere. Provo a fare del mio meglio, cerco di regalare bei momenti ai nostri tifosi. La cosa più bella da quando sono qui è la prima vittoria contro l’Inter. Critiche? Sono normali nel calcio. Sono focalizzato sul mio lavoro, sulla squadra, su ciò che posso cambiare e sul mio approccio. Sono concentrato sul lavoro quotidiano e sono autocritico, ma al tempo stesso soddisfatto dei progressi". 

 

